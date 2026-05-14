Un tribunale federale di Washington ha deciso di sospendere temporaneamente le sanzioni contro una relatrice delle Nazioni Unite, accusata di aver criticato le politiche di un ex presidente degli Stati Uniti. La decisione si basa su un sospetto di possibile violazione della libertà di espressione, portando a un blocco temporaneo delle misure adottate in precedenza. La vicenda coinvolge questioni legali legate ai limiti delle sanzioni e alla tutela dei diritti delle rappresentanti internazionali.

Roma - Un tribunale federale di Washington sospende temporaneamente le misure contro la relatrice Onu: per il giudice, probabile violazione della libertà di espressione. Un tribunale federale del District of Columbia ha sospeso temporaneamente le sanzioni imposte dall’amministrazione Trump contro Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. La decisione rappresenta un passaggio rilevante in una vicenda che intreccia diritto internazionale, libertà di parola e tensioni diplomatiche legate al conflitto in Gaza. A pronunciarsi è stato il giudice distrettuale Richard Leon, secondo cui le misure adottate nel 2025 avrebbero probabilmente violato i diritti garantiti dal Primo Emendamento della Costituzione americana. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Francesca Albanese vince negli Usa: giudice blocca le sanzioni di Trump ora

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Il tribunale Usa blocca le sanzioni contro Francesca Albanese: cosa cambia ora per la relatrice ONU sulla PalestinaIl tribunale di Washington ha sospeso le sanzioni contro Francesca Albanese, stabilendo che colpire economicamente la Relatrice ONU per le sue...

Leggi anche: Francesca Albanese: un tribunale Usa sospende le sanzioni di Trump

Temi più discussi: Tribunale Usa sospende le sanzioni di Trump contro Francesca Albanese; Premio Alessandro Leogrande: vince Quando il mondo dorme di Francesca Albanese; 'Quando il mondo dorme' di Francesca Albanese vince il premio Leogrande; Francesca Albanese vince la sua battaglia legale contro Trump: Sanzioni sospese.

Francesca Albanese esulta su X, tribunale federale USA blocca le sanzioni: Vince la libertà di parola tg.la7.it/esteri/usa-tri… x.com

Francesca Albanese esulta su X, tribunale federale USA blocca le sanzioni: Vince la libertà di parolaUn giudice federale degli Stati Uniti ha sospeso le sanzioni imposte dall’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, contro Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Un ... tg.la7.it

Francesca Albanese vince la sua battaglia legale contro Trump: Sanzioni sospeseLa relatrice delle Nazioni Unite era stata accusata di antisemitismo sfacciato, per il Tribunale di Washington è solo libertà di parola ... affaritaliani.it