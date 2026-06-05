L’Uruguay si prepara per il Mondiale, con la probabile formazione che include titolari consolidati e alcuni giovani emergenti. Il rigorista designato è un attaccante che ha già segnato in passato. Tra i possibili outsider ci sono alcuni calciatori meno noti ma pronti a sorprendere. La squadra punta su un modulo offensivo, con un centrocampo che potrebbe contare su un mediano esperto. La rosa include anche alcuni volti nuovi, pronti a inserirsi nelle rotazioni.

Sempre presente nelle ultime quattro spedizioni Mondiali (2010, 2014, 2018 e 2022), l'Uruguay nella sua storia ha partecipato a 14 diverse edizioni della Coppa del Mondo, vincendo il torneo nelle prime: 1930 e 1950. Alla ricerca di riscatto dopo l'eliminazione nella fase a gironi subita nel 2022, la squadra, grazie anche all'arrivo di Bielsa in panchina, è tornata a riassaporare il dolce gusto di vittorie pesanti contro avversari del calibro di Brasile e Argentina. Reduce da un buon girone di qualificazione (7 vittorie, 7 pareggi, 4 sconfitte) terminato al quarto posto, La Celeste vuole ora riconfermare i passi avanti anche nella più importante delle competizioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Uruguay al Fantamondiale: titolari, rigorista, possibili sorprese e chi prendere

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