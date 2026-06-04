Messico al Fantacampionato Mondiale | titolari rigorista possibili sorprese e chi prendere

Notizia in breve

Durante il Fantacampionato Mondiale, la formazione titolare prevede un portiere con esperienza e alcuni difensori che puntano su velocità e rapidità nelle ripartenze. Il rigorista designato è un centrocampista con una buona media di gol dagli 11 metri. Tra le possibili sorprese ci sono giovani emergenti che potrebbero conquistare spazio, mentre alcuni nomi meno noti sono da tenere d'occhio per eventuali inserimenti. La probabile formazione include anche un attaccante con capacità di finalizzazione.