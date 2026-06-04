Messico al Fantacampionato Mondiale | titolari rigorista possibili sorprese e chi prendere
Durante il Fantacampionato Mondiale, la formazione titolare prevede un portiere con esperienza e alcuni difensori che puntano su velocità e rapidità nelle ripartenze. Il rigorista designato è un centrocampista con una buona media di gol dagli 11 metri. Tra le possibili sorprese ci sono giovani emergenti che potrebbero conquistare spazio, mentre alcuni nomi meno noti sono da tenere d'occhio per eventuali inserimenti. La probabile formazione include anche un attaccante con capacità di finalizzazione.
Qualificato di diritto come paese ospitante, il Messico si prepara a partecipare al suo nono Mondiale consecutivo. I ragazzi di Aguirre arrivano dal successo nel 2025 nella Gold Cup e vogliono riscattare l'eliminazione ai gironi di Qatar 2022. Sono due gli "italiani" convocati dal ct che si prepara ad affrontare il suo terzo mondiale come allenatore della "Tri": il capitano del Genoa Vasquez e l'attaccante del Milan Gimenez che arriva da una stagione molto al di sotto delle aspettative, anche a causa di un infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori per sei mesi. I nordamericani portano al Mondiale il giocatore più giovane del torneo: il centrocampista del Club Tijuana Gilberto Mora, che compirà 17 anni a ottobre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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