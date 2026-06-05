Un ex dirigente dell'acciaieria ha dichiarato che i danni stimati in 7 miliardi di euro pesano sul rilancio industriale. La gestione passata è sotto scrutinio per aver causato queste perdite. Il governo e le autorità industriali si confrontano su come affrontare il debito e riprendere il percorso di ripresa economica. La questione riguarda anche le responsabilità di chi ha gestito l’azienda negli anni precedenti.

Come potrà il rilancio industriale assorbire un debito di 7 miliardi?. Chi sono i responsabili della gestione che ha causato questi danni?. Quali soluzioni emergeranno dal tavolo di confronto tra Governo e sindacati?. Come influirà il recupero del valore distrutto sulla filiera italiana?.? In Breve Azione legale dei commissari contro ex gestore per oltre 7 miliardi di euro. Tavolo di coordinamento presso Palazzo Chigi attivo da due anni. Coinvolgimento diretto dei sindacati nel tavolo istituzionale di governo. Danni strutturali compromettono la capacità industriale e l'integrità degli impianti.? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Urso: ex Ilva, danni da 7 miliardi pesano sul rilancio industriale

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