Fonderie Pisano il Mimit accelera sul rilancio Urso | Non possiamo perdere il sito di Salerno

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha convocato un nuovo tavolo di confronto sulla vertenza delle Fonderie Pisano, azienda che produce getti in ghisa di seconda fusione. La discussione riguarda il rilancio dello stabilimento di Salerno, coinvolgendo più di cento lavoratori e cercando di tutelare i posti di lavoro. Il ministro ha ribadito l’impegno a non perdere il sito e ha sollecitato azioni concrete per il rilancio industriale dell’azienda.

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Nuovo tavolo al Mimit sulla vertenza relativa alle Fonderie Pisano, azienda specializzata nella produzione di getti in ghisa di seconda fusione, nell’ambito del percorso di rilancio industriale del sito di Salerno, che coinvolge oltre 100 lavoratori e la tutela dei livelli occupazionali. Lo comunica il Mimit sottolineando che “nel corso dell’incontro, il Ministero ha ribadito la massima attenzione affinché non vengano disperse le competenze e il valore industriale di una realtà strategica per il tessuto produttivo campano e nazionale”. “Non possiamo perdere una realtà produttiva come questa. È necessario accelerare ogni passaggio utile per... 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Fonderie Pisano, primo tavolo al Mimit: confronto su rilancio e occupazioneSi è svolto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy il primo tavolo di confronto sulla vertenza delle Fonderie Pisano, azienda specializzata... Fonderie Pisano, fumata nera alla Regione: ora parola al MimitTempo di lettura: 2 minutiSono sfumate le poche speranze che la regione Campania individuasse delle localizzazioni che dessero la possibilità alle... Fonderie Pisano: Il Consiglio di Stato conferma la correttezza dell’operato della Regione Campania e la prevalenza del diritto alla saluteL’ordinanza del Consiglio di Stato conferma integralmente la correttezza del percorso amministrativo, tecnico e giuridico seguito dalla Regione Campania ... napolivillage.com Il Consiglio di Stato: le Fonderie Pisano restano chiuseRespinto il ricorso della società proprietaria dello stabilimento. Soddisfatta la Regione Campania. Al Mimit nuovo tavolo sulla delocalizzazione ... rainews.it