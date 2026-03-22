Jindal ha presentato una proposta riguardante l'ex Ilva, mentre Flacks ha rilanciato con un piano industriale. La trattativa tra le parti si riapre, segnando un cambiamento nella fase attuale della questione. La situazione si evolve in un contesto di confronto tra i diversi soggetti coinvolti. La discussione prosegue con nuovi spunti e proposte ufficiali.

La partita per l'ex Ilva entra in una nuova fase e lo fa con un colpo di scena che riapre il confronto tra i pretendenti. Ieri è stata infatti presentata ai commissari di Ilva e Acciaierie d'Italia una proposta vincolante per rilevare l'intero asset del gruppo siderurgico, un'offerta che - secondo fonti vicine al dossier - sarebbe paragonabile a quella già avanzata dal fondo americano Flacks. A muoversi è stato proprio il gruppo indiano Jindal. La novità arriva in un momento delicato, perché proprio negli ultimi giorni al fondo Flacks sarebbero state richieste integrazioni sostanziali su due capitoli chiave: il piano industriale e la solidità finanziaria, soprattutto in relazione agli investimenti necessari per forni elettrici e bonifiche ambientali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ex Ilva, Jindal presenta la proposta. Flacks rilancia sul piano industriale

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