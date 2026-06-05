Oggi prende il via l’undicesima edizione di ‘Urbino in Gioco’, un festival dedicato ai giochi di società per tutte le età. L’evento si svolge presso la Fortezza e prevede incontri, attività culturali e momenti di svago. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e coinvolge diverse associazioni e operatori del settore. La durata e il programma dettagliato sono disponibili sul sito ufficiale dell’organizzazione.

Parte oggi l’undicesima edizione di ‘Urbino in Gioco’, il festival dedicato a chi ama giocare agli zero ai novantanove anni, come ricordano spesso le confezioni dei giochi in scatola. Dalle ore 15 di oggi pomeriggio fino a domenica sera, tre giorni in cui il parco della Fortezza Albornoz sarà interamente dedicato al mondo ludico, a tavoli in cui si potrà giocare, alla cultura del gioco sotto ogni aspetto. "Siamo una manifestazione unica in Italia – esordisce il direttore artistico Alessio Spalluto – perché rispetto ad altri eventi siamo incentrati solo sul gioco e sulla cultura del gioco. Niente fumetti o cartoni, ma il gioco in tutte le sue sfaccettature: un connubio di giochi, cultura, incontri, discussioni che avviene solo qui. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Urbino si mette in gioco alla Fortezza. Cultura, incontri e molto di più

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