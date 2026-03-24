La K Sport Montecchio Gallo allunga e si posiziona a più 4 dalla Fermana, la sua principale rivale di questo elettrizzante campionato. Dietro, il vuoto con i playoff in bilico se la distanza tra la terza e la seconda alla fine del torneo superasse i 10 punti, attualmente sono 11 ma c’è il Trodica che deve recuperare una partita e in caso di vittoria andrebbe a meno 9. Lotta apertissima sia per evitare la retrocessione diretta che per allontanarsi dalla zona playout. Riguardo le provinciali, la quartultima giornata del girone di ritorno ha visto il successo della K Sport e il pareggio delle altre tre. La capolista. "È stata l’11ª partita in circa 35 giorni – commenta il copresidente della K Sport Enrico Tiboni – quindi può darsi che fossimo un po’ sulle gambe. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - K Sport, un ritmo da capolista autentica. E l’Urbino di Lucarini non si ferma più

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