Intesa per i tesori della città | Fortezza Tau e San Desiderio tra cultura e sostegno alla ricerca

Un accordo è stato raggiunto per valorizzare tre importanti complessi storici della città, tra cui la Fortezza, il complesso di Tau e la chiesa di San Desiderio. L’obiettivo è promuovere iniziative culturali e sostenere attività di ricerca legate a questi siti. La collaborazione coinvolge enti pubblici e privati, che si sono impegnati a preservare e valorizzare il patrimonio monumentale locale. I dettagli dell’accordo sono stati presentati in una conferenza stampa.

Pistoia, 8 aprile 2026 - Insieme per valorizzare tre dei più rilevanti complessi monumentali cittadini. Fortezza Santa Barbara, Chiesa del Tau e Oratorio di San Desiderio al centro di un accordo appena siglato tra Direzione regionale Musei nazionali Toscana (ente proprietario di quel patrimonio) e Comune di Pistoia allo scopo di allargarne fruizione e valorizzazione. Si cammina insieme dunque, dando seguito a un meccanismo che almeno per quanto riguarda la Fortezza era già in qualche modo avviato. Da qualche anno infatti è proprio in questo luogo affacciato su piazza della Resistenza che si svolgono iniziative estive di spettacolo con un calendario messo a punto da Fondazione Radioterapia Oncologica onlus (in collaborazione con Fondazione Teatri di Pistoia), con anche alcune appendici in passato del Pistoia Blues Festival. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Intesa per i tesori della città: Fortezza, Tau e San Desiderio tra cultura e sostegno alla ricerca Leggi anche: Alla scoperta dei tesori della Basilica di San Gaudenzio con il Fai Dopo L'Aquila per il 2026 e Pordenone per il 2027, il Ministero della Cultura ha annunciato la città che tra 2 anni sarà centro della cultura del Belpaese(askanews) — Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha annunciato la Capitale italiana della Cultura per il 2028: è Ancona, dopo L’Aquila, scelta...