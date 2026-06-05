Il Comune ha applicato uno sconto sugli oneri di urbanizzazione prima che la sentenza definitiva del Consiglio di Stato fosse emessa. Questa decisione avviene nonostante una sentenza di primo grado del Tar abbia respinto un atto amministrativo. In situazioni simili, un ente pubblico normalmente attende il pronunciamento del massimo organo giudiziario prima di intervenire con agevolazioni o modifiche.

Un ente pubblico “normale”, se viene sconfitto in primo grado al Tar su un atto amministrativo, se è sicuro delle sue ragioni legali, tiene duro e ricorre al Consiglio di Stato. Se, invece, ritiene che le sue ragioni legali traballino, abbozza e cambia le regole, arginando il danno. La non scelta della giunta Sala. A Milano la giunta Sala, alle prese con una disputa legale sull’urbanistica con i costruttori – croce e delizia della consiliatura – ha deciso di fare entrambe le cose: ricorso al Consiglio di Stato contro una sentenza avversa e contestuale cambio della norma in senso favorevole alla controparte, prima del verdetto di secondo grado, facendo così l’ennesimo assist a costruttori e palazzinari. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Urbanistica, ennesimo aiutino di Palazzo Marino ai costruttori: lo sconto sugli oneri anticipato prima della sentenza del Consiglio di Stato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il ritorno del Giro d’Italia. Palazzo Marino fa lo sconto di 83mila euro sulle tasse

Inchiesta urbanistica, i cittadini restano parte civile al posto di palazzo MarinoIn un procedimento penale riguardante abusi edilizi e corruzione, i cittadini sono stati ammessi come parte civile al posto del comune di Milano.

Urbanistica, ennesimo aiutino di Palazzo Marino ai costruttori: lo sconto sugli oneri anticipato prima della sentenza del Consiglio di StatoUrbanistica, il Comune ricorre contro una sentenza del Tar ma intanto cambia le norme come se quel ricorso fosse già stato perso ... lanotiziagiornale.it

Inchiesta sugli affitti in Galleria, Guardia di finanza a Palazzo MarinoI militari si sono presentati con un ordine di esibizione di pratiche. Il fascicolo aperto dopo gli esposti del cofondatore del museo Leonardo3, Massimiliano Lisa, oggi candidato sindaco ... rainews.it