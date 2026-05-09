Il ritorno del Giro d’Italia Palazzo Marino fa lo sconto di 83mila euro sulle tasse

Da ilgiorno.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Giro d’Italia torna a Milano il 24 maggio dopo cinque anni. La città ha deciso di applicare uno sconto di 83mila euro sulle tasse, favorendo così l’organizzazione dell’evento. La tappa attraverserà diverse zone della città, coinvolgendo pubblico e appassionati di ciclismo. La manifestazione torna dopo un periodo di assenza, portando con sé un grande interesse e aspettative nella comunità locale.

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Il ritorno del Giro d’Italia a Milano il prossimo 24 maggio, cinque anni dopo l’ultima tappa meneghina che vide Egan Bernal trionfare all’ombra della Madonnina, si sta per concretizzare anche grazie a uno sconto di 83 mila euro sul Canone unico patrimoniale comunale (in pratica l’imposta per l’occupazione di suolo pubblico con l’utilizzo di pubblicità) concesso dal Comune agli organizzatori perché Palazzo Marino ha considerato la corsa rosa di "interesse civico". La Giunta comunale guidata dal sindaco Giuseppe Sala giovedì ha approvato una delibera che prevede "l’applicazione del coefficiente 0,50 (in luogo del precedentemente previsto range...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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