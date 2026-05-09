Il ritorno del Giro d’Italia Palazzo Marino fa lo sconto di 83mila euro sulle tasse

Il Giro d’Italia torna a Milano il 24 maggio dopo cinque anni. La città ha deciso di applicare uno sconto di 83mila euro sulle tasse, favorendo così l’organizzazione dell’evento. La tappa attraverserà diverse zone della città, coinvolgendo pubblico e appassionati di ciclismo. La manifestazione torna dopo un periodo di assenza, portando con sé un grande interesse e aspettative nella comunità locale.

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Il ritorno del Giro d’Italia a Milano il prossimo 24 maggio, cinque anni dopo l’ultima tappa meneghina che vide Egan Bernal trionfare all’ombra della Madonnina, si sta per concretizzare anche grazie a uno sconto di 83 mila euro sul Canone unico patrimoniale comunale (in pratica l’imposta per l’occupazione di suolo pubblico con l’utilizzo di pubblicità) concesso dal Comune agli organizzatori perché Palazzo Marino ha considerato la corsa rosa di "interesse civico". La Giunta comunale guidata dal sindaco Giuseppe Sala giovedì ha approvato una delibera che prevede "l’applicazione del coefficiente 0,50 (in luogo del precedentemente previsto range...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il ritorno del Giro d’Italia. Palazzo Marino fa lo sconto di 83mila euro sulle tasse ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Corsi professionali fasulli per ottenere lo sconto sulle tasse: società condannata Leggi anche: Come funziona lo sconto da 60 euro sulle bollette degli italiani Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Il ritorno del Giro d’Italia. Palazzo Marino fa lo sconto di 83mila euro sulle tasse; Parole D’Amore – Se la città è un libro aperto; Gli extracosti del Santa Giulia: la Corte dei Conti apre un’istruttoria; Guardia di finanza a Palazzo Marino | ipotesi danno erariale per l' arena di hockey delle Olimpiadi. Il giro di vite sui cantieri. Palazzo Marino vince al Tar. Due milioni di oneri in più per il progetto di via WattUn altro sì alla stretta dopo le indagini della magistratura sulle ristrutturazioni. Bocciato il ricorso di Savills: ok all’applicazione retroattiva delle nuove regole. msn.com DA SAN SIRO ALLA TRIENNALE. PREMIO PER TOFFOLETTO. Alberto Toffoletto entra nel nuovo cda della #Triennale, indicato dal Comune di Milano. Avvocato di diritto commerciale, è stato consulente di Palazzo Marino per la vendita di San Siro (ora sotto i x.com