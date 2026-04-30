Inchiesta urbanistica i cittadini restano parte civile al posto di palazzo Marino

In un procedimento penale riguardante abusi edilizi e corruzione, i cittadini sono stati ammessi come parte civile al posto del comune di Milano. L’inchiesta riguarda 26 imputati coinvolti nella realizzazione di un edificio chiamato Hidden Garden, situato in piazza Aspromonte. Le accuse includono lottizzazione abusiva, falso e altri reati legati all’edilizia. La decisione permette ai cittadini di partecipare attivamente al processo.

I cittadini restano parte civile in sostituzione del comune di Milano nel procedimento penale con 26 imputati di abusi edilizi, lottizzazione abusiva, falso e corruzione per la realizzazione del 'palazzo nel cortile' Hidden Garden di Bluestone in piazza Aspromonte. Lo ha deciso la gup di Milano.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Urbanistica a Milano, il precedente al processo Aspromonte che inguaia Palazzo Marino: i cittadini parte civile al posto del ComuneUna rivoluzione forse no, ma sicuramente un precedente destinato a pesare non poco in tutti i procedimenti futuri dell’urbanistica milanese (e a... Inchiesta Beic, a precesso le due archistar Boeri e Zucchi. E Palazzo Marino non si costituisce parte civileTurbativa d’asta e falso per la gara internazionale di progettazione della Biblioteca europea dell’informazione e della cultura (Beic) di Porta... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Inchiesta urbanistica su piazza Aspromonte, il Comune contro i comitati: Noi la vera parte offesa; Falso e abuso edilizio, inchiesta sull'urbanistica a Pescara: si accende il dibattito; Il Comune non si costituisce parte civile al processo Aspromonte, cittadini inferociti; Si allarga l’inchiesta sull’ex capo di gabinetto di Mastella: avvisi di garanzia per dirigente e funzionaria dell’Urbanistica. Inchiesta urbanistica su piazza Aspromonte, il Comune contro i comitati: Noi la vera parte offesaLa replica di Veronica Dini che difende i comitati che si sono costituiti parte civile: Il Comune può subentrare ai cittadini che si sono costituiti parte ... milano.repubblica.it Urbanistica Milano, gup conferma cittadini parti civili al posto del Comune(ANSA) - MILANO, 30 APR - La gup di Milano Maria Beatrice Parati ha confermato che 24 cittadini milanesi rimangono parti civili, dopo che con una azione popolare hanno chiesto di costituirsi in sos ... msn.com Inchiesta su Santamaria, indagate anche dirigente e funzionaria dell'Urbanistica #Benevento - facebook.com facebook