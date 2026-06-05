Urban Creative Lab | da giugno a settembre trentasette appuntamenti multidisciplinari dedicati al protagonismo femminile
Da giugno a settembre si svolgono 37 eventi a Firenze nell’ambito di Urban Creative Lab, rassegna che quest’anno si concentra sul protagonismo femminile. La manifestazione include iniziative multidisciplinari che spaziano tra musica, parole e arti visive. La terza edizione si intitola “A voce alta, suoni, parole e visioni al femminile” ed è dedicata alla promozione di figure femminili attraverso diverse forme artistiche. L’obiettivo è offrire uno spazio di espressione e confronto.
Al via l’estate fiorentina di Urban Creative Lab, la rassegna multidisciplinare che per la sua terza edizione si consolida e si evolve proponendo il progetto “A voce alta, suoni, parole e visioni al femminile”. La manifestazione, che si svolgerà da giugno a settembre 2026 toccando l’Area Pettini. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
What exactly is URBAN ART How graffities and street art changed Bayonne's cultural life
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Si parla di: Urban Creative Lab: da giugno a settembre trentasette appuntamenti multidisciplinari dedicati al protagonismo femminile; Tolosa: la serata Tropical Vybz animerà l'Urban Lab con i suoni del Reggae e del Dancehall.