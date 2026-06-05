Urban Creative Lab | da giugno a settembre trentasette appuntamenti multidisciplinari dedicati al protagonismo femminile

Notizia in breve

Da giugno a settembre si svolgono 37 eventi a Firenze nell’ambito di Urban Creative Lab, rassegna che quest’anno si concentra sul protagonismo femminile. La manifestazione include iniziative multidisciplinari che spaziano tra musica, parole e arti visive. La terza edizione si intitola “A voce alta, suoni, parole e visioni al femminile” ed è dedicata alla promozione di figure femminili attraverso diverse forme artistiche. L’obiettivo è offrire uno spazio di espressione e confronto.