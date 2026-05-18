Creative Factory gli appuntamenti di giugno

Da firenzetoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A giugno, Firenze ospiterà nuovamente Creative Factory, un evento dedicato al design autoprodotto e all’artigianato contemporaneo. La manifestazione trasformerà le piazze cittadine in spazi di incontro, esposizione e scoperta di prodotti unici e realizzati a mano. I visitatori avranno l’opportunità di vedere da vicino le creazioni di artisti e artigiani locali, partecipare a workshop e conoscere le tecniche di produzione. L’evento si svolge in più giornate, coinvolgendo diverse location nel centro storico.

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Torna a Firenze Creative Factory, il market dedicato al design autoprodotto e all’artigianato contemporaneo, un appuntamento capace di trasformare le piazze della città in luoghi di incontro, scoperta e creatività.Dal 5 al 7 Giugno la splendida Piazza SS. Annunziata si anima con una selezione di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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