Creative Factory gli appuntamenti di giugno

A giugno, Firenze ospiterà nuovamente Creative Factory, un evento dedicato al design autoprodotto e all’artigianato contemporaneo. La manifestazione trasformerà le piazze cittadine in spazi di incontro, esposizione e scoperta di prodotti unici e realizzati a mano. I visitatori avranno l’opportunità di vedere da vicino le creazioni di artisti e artigiani locali, partecipare a workshop e conoscere le tecniche di produzione. L’evento si svolge in più giornate, coinvolgendo diverse location nel centro storico.

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