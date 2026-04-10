Salute femminile una settimana di appuntamenti dedicati alle donne

Per una settimana, il territorio piacentino si concentrerà su iniziative dedicate alla salute femminile. L’obiettivo principale è sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione, attraverso una serie di appuntamenti organizzati in diverse località della zona. L’evento mira a coinvolgere le donne di tutte le età, offrendo informazioni e servizi utili per promuovere il benessere femminile.

Sarà prevenzione la parola d’ordina della settimana dedicata alla salute femminile e alla consapevolezza che torna a coinvolgere il territorio piacentino. Dal 22 al 29 aprile, l’Ausl di Piacenza aderisce nuovamente alla campagna nazionale promossa dalla Fondazione Onda, proponendo un articolato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Nel fine settimana ci saranno concerti, mercatini vintage e appuntamenti dedicati a san Valentino e Carnevale da non perdereC’è l’imbarazzo della scelta, tra presentazioni di libri, concerti di musica classica, antica e non solo, momenti di riflessione e yoga e,...

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Gaslini, dal 22 al 29 aprile Open Week della salute femminile con screening e webinarUna settimana interamente dedicata alla prevenzione e alla salute femminile. Dal 22 al 29 aprile l’Istituto Giannina Gaslini ... telenord.it

Una settimana di visite gratis per le donneIn occasione dell’11esima Giornata nazionale della salute della donna, dal 17 al 22 aprile, l’Ulss 5 polesana aderisce alla (H)Open Week sulla salute della donna promossa da Fondazione Onda Ets: una s ... polesine24.it

Giornate della Salute: incontro dedicato al benessere femminile. Martedì 14 aprile 2026, alle ore 17.30, presso l’Auditorium Civico “Città di Borgo San Dalmazzo”, si terrà l’incontro dal titolo “Prendiamoci cura di noi. Insieme per un benessere quotidiano c - facebook.com facebook