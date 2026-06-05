Un uomo ha condiviso foto che mostrano una drastica trasformazione del suo aspetto dopo aver usato per quasi vent’anni la sostanza abbronzante Melanotan II. Le immagini mostrano un cambiamento evidente nei risultati ottenuti, con una pelle notevolmente più scura rispetto a prima. La condivisione delle foto è diventata virale sui social media. L’uomo ha riferito di aver fatto uso della sostanza in modo continuativo nel corso degli anni.

Un uomo che sostiene di aver utilizzato per quasi vent’anni la controversa sostanza abbronzante Melanotan II è diventato virale dopo aver condiviso delle impressionanti foto “prima e dopo” che mostrano l’estrema trasformazione del suo aspetto. per saperne di più. Un uomo che ha pubblicato su Reddit con lo pseudonimo “Melanotan2” ha dichiarato di assumere il peptide sintetico da circa 17 anni. Nel tentativo di ottenere quella che ha descritto come l’ abbronzatura perfetta. Le sue foto hanno scatenato un ampio dibattito online. Con molti sbalorditi da quanto la sua carnagione fosse diventata drammaticamente più scura nel corso degli anni. Il Melanotan II, definito da alcuni la “droga di Barbie”, è un peptide sintetico simile a un ormone progettato per stimolare la produzione di melanina nella pelle. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Uomo si inietta sostanza abbronzante, mostra i risultati scioccanti

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