Un uomo ha spruzzato una sostanza sconosciuta in un centro commerciale di Tokyo, ferendo almeno venti persone. L’incidente è avvenuto questa mattina all’interno di un centro commerciale di lusso nel centro della città. Le autorità hanno confermato le ferite, ma non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte. La polizia ha avviato indagini per identificare l’autore e le motivazioni dell’episodio.

Questa mattina, almeno venti persone sono rimaste ferite in un centro commerciale di lusso nel centro di Tokyo, dopo che un uomo ha spruzzato una sostanza all’interno dell’edificio, secondo quanto riferito dalle autorità giapponesi. Un portavoce della polizia municipale ha dichiarato che questa persona avrebbe agito nei pressi di un bancomat al piano terra; immediatamente sono partite diverse segnalazioni per la presenza di un “odore sgradevole” nella struttura. I pompieri si sono immediatamente schierati lungo la strada strada antistante il centro commerciale, che si trova nel quartiere turistico e dello shopping di lusso di Ginza, bloccandola. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Paura in un centro commerciale di Tokyo: un uomo ha spruzzato una sostanza non identificata all’interno dell’edificio, ferendo almeno venti persone

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