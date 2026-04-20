Umbria si inietta droga per strada | graffi sputi e calci ai poliziotti che la trovano svenuta

Una mattina di tensione si è svolta nel centro di Terni, dove gli agenti hanno arrestato una donna di 27 anni. La donna, trovata svenuta in strada, si è opposta agli agenti con graffi, sputi e calci, resistendo all’arresto. La polizia ha riferito che la stessa aveva precedentemente assunto droga sul posto, prima di essere fermata. Nessuno degli operatori ha riportato ferite gravi.

Mattinata movimentata in centro a Terni. La polizia ha arrestato una 27enne per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Secondo la ricostruzione della polizia in tarda mattinata una pattuglia in transito ha notato una donna accasciata a terra in una via del centro, intenta a fare uso di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: San Lorenzo, ubriaco dà in escandescenza in strada: calci e pugni ai poliziotti Lite in famiglia, in casa i poliziotti trovano la droga: due denunciatiRavenna, 8 marzo 2026 - Un uomo e una donna sono stati denunciati per spaccio in concorso al termine di un’operazione messa in campo l’altro... Tutti gli aggiornamenti Umbria. Presentato dossier droga. Marini: Documento coraggioso e trasparenteLeggere il fenomeno della tossicodipendenza in Umbria nella sua oggettività con l’obiettivo di rappresentare questa realtà a tutto tondo. Ecco l’obiettivo del dossier realizzato dalla Regione. Per la ... quotidianosanita.it Droga in Umbria spacciata nei boschi e nei fast food: 13 persone nei guaiPERUGIA - Un presunto sodalizio criminale radicato in Umbria ma con ramificazioni internazionali è finito al centro di una richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata dalla Direzione ... ilmessaggero.it