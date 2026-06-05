Marco Gaggini, cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, ha condiviso informazioni sulla sua vita privata e professionale. Ha parlato della sua famiglia, includendo un ex partner e un figlio, e ha descritto il suo lavoro attuale. Inoltre, ha indicato quale dama considera la più bella tra quelle incontrate nel programma.

Marco Gaggini, noto cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, ha rivelato dettagli interessanti sulla sua vita e le sue esperienze. Intervistato di recente, ha condiviso le sue passioni per il mare e la recitazione, affermando di essere pronto a innamorarsi nuovamente. La sua storia si intreccia con quella di un figlio e con i ricordi di un passato particolare. Grande passo di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione? Le ultime novità La carriera di Marco tra recitazione e sommozzatore. Marco Gaggini ha vissuto esperienze diverse, passando dalla recitazione alla professione di sommozzatore. Ha raccontato di aver partecipato a corsi di recitazione, con un momento di particolare soddisfazione legato a un film di Fabio Testi. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Marco Gaggini si racconta: ex, figlio, vero lavoro e chi è la dama più bella

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