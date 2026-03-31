Uomini e Donne chi è Marco Gaggini | età lavoro social ex e famiglia

Marco Gaggini, nuovo cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, torna in televisione dopo alcuni anni, attirando di nuovo l’interesse del pubblico. È noto per aver partecipato in passato al programma e ora si presenta nuovamente al pubblico con un ruolo diverso. La sua presenza ha suscitato curiosità tra gli spettatori, che conoscono già il suo volto e la sua storia nel contesto del programma.

Marco Gaggini, nuovo cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, torna sotto i riflettori dopo anni, riportando l’attenzione del pubblico su un volto già noto del programma. Abbiamo scoperto notizie importanti sulla vita privata dell’ex corteggiatore del trono classico, che sarà protagonista al centro studio della puntata in onda martedì 31 Marzo 2026. Malore per Sara Gaudenzi e rissa sfiorata U&D: cosa è stato censurato da Canale 5 Il ritorno nel Trono Over. Nel parterre maschile di Uomini e Donne è comparso Marco Gaggini, che ha deciso di rimettersi in gioco dopo un lungo periodo lontano dalla televisione. Il suo ingresso nel Trono Over non è passato inosservato, soprattutto tra chi ricordava il suo percorso nel programma anni fa. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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