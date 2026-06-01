Marco Gaggini, già noto come corteggiatore di Uomini e Donne, ha recentemente commentato Marta, definendola “la più bella del parterre”. Gaggini aveva partecipato al programma diversi anni fa e non era stato scelto dall’ex tronista Giorgia Lucini. Ora, ha condiviso un suo giudizio su Marta, senza aggiungere ulteriori dettagli. La sua affermazione è stata riportata in un contesto di commento pubblico, senza altre dichiarazioni o interventi successivi.

Marco Gaggini non è un volto nuovo di Uomini e Donne, molti anni fa aveva già partecipato al dating show come corteggiatore, fu la non scelta dell'ex tronista Giorgia Lucini. Il cavaliere ha deciso di tornare nel programma di Maria De Filippi perché è da molto tempo che non ha una storia d'amore importante e gli piacerebbe rivivere quelle emozioni. Intervistato da Uomini e Donne Magazine ha rivelato che una delle sue più grandi passioni è la recitazione, infatti ha seguito vari corsi e ha recitato in un film con Fabio Testi. Da quando è tornato a Uomini e Donne non è certo passato inosservato, infatti è un uomo che piace molto esteticamente, lui però non dà importanza solo alla bellezza. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, Marco Gaggini torna a parlare di Marta: “È la più bella del parterre”

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Marco Gaggini torna a Uomini e Donne il clamoroso ritorno nel trono over

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