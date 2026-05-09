Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, conosciuti per la loro partecipazione a “Uomini e Donne” nel 2019, hanno annunciato sui social la nascita della loro seconda figlia, Beatrice. La coppia ha mantenuto una relazione stabile nel corso degli anni ed è spesso citata come esempio di coppia duratura nata dal programma televisivo. La notizia è stata condivisa tramite un post sui social, senza ulteriori dettagli sui dettagli del parto.

Si sono innamorati a “Uomini e donne” nel 2019 e da allora non si sono più lasciati. Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono una delle coppie più durature e invidiate nate dal talk dei sentimenti di Maria De Filippi, in onda su Canale 5. La coppia ha annunciato la nascita di Beatrice. È la seconda figlia, infatti in famiglia c’è già Ginevra di 3 anni. La famiglia della coppia però ha vissuto momenti di preoccupazione perché lo scorso aprile, Natalia Paragoni aveva raccontato ai suoi follower di essere in ospedale per una biopsia. Un controllo reso necessario per un linfonodo all’altezza del collo: “Da circa un mesetto, è uscito questo bozzo, questa palla, che dall’ecografia fatta la settimana scorsa, è un linfonodo grosso.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono diventati genitori bis: è nata Beatrice. La coppia di “Uomini e donne” ha dato l’annuncio sui social

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