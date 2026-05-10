Concorezzo d’Estate 2026 | oltre 100 eventi tra cui il concerto di Gatto Panceri
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Concerti, cabaret, dj set, mostre, eventi e il ritorno sul palco nella sua città natale di Gatto Panceri. Saranno tanti i grandi appuntamenti gratuiti che saranno protagonisti di Concorezzo d’Estate 2026, una delle rassegne più attese della Brianza che vedrà più di 100 appuntamenti in calendario.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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