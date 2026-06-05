Università e ricerca le destre occupano l’Agenzia di valutazione | all’Anvur le nomine diventano politiche

Le forze di destra hanno occupato l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur), trasformando le nomine in decisioni politiche. L’Anvur, che nel 2025 ha ottenuto l’accreditamento europeo, aveva mantenuto l’indipendenza come criterio fondamentale. Ora, le recenti nomine sembrano seguire logiche di indirizzo politico, modificando la gestione precedentemente autonoma dell’ente.

L’ Anvur, Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca,, ha ottenuto l’accreditamento europeo nel 2025 per una ragione precisa: era indipendente. Il registro Eqar l’ha iscritta il 27 marzo, l’associazione Enqa ha rinnovato l’adesione il 10 aprile a Paphos, e in entrambi i casi il requisito che pesava di più era la distanza dal potere politico. Undici mesi dopo, quella distanza il governo l’ha riportata indietro. Il regolamento varato con il Dpr 7 gennaio 2026 n. 12, in vigore dal 19 febbraio, ha riscritto la governance dell’Agenzia. A scegliere il presidente ora è il ministro, da una terna preparata da un comitato a maggioranza di nomina ministeriale, proprio lì dove prima decideva il Consiglio direttivo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Found Out Wife Couldnt Let Go of Her Ex… So CEO Walked Away for Good!

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