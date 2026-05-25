L'opposizione ha criticato le proposte di nomina per il nuovo Consiglio Direttivo di Anvur, approvate di recente. Le polemiche sono state alimentate da accuse di lottizzazione politica, ma i curricula dei candidati sembrano aver ridimensionato le contestazioni. Sono stati resi noti i nomi selezionati, senza ulteriori dettagli sui criteri di scelta, e le discussioni si sono concentrate sulla compatibilità tra le nomine e le aspettative di rappresentanza.

Autorevoli esponenti dell’opposizione hanno polemizzato duramente nella giornata di sabato scorso per le proposte di nomina relative al nuovo Consiglio Direttivo di Anvur approvate ( Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca. È l’ente pubblico vigilato dal Ministero dell’Università e della Ricerca che si occupa di valutare la qualità delle università e degli enti di ricerca in Italia, ndr) approvate nel corso del Consiglio dei Ministri di venerdì 22 Maggio, su proposta del ministro Bernini. Sostenendo la tesi che avrebbe avuto luogo una vergognosa, a loro dire, lottizzazione politica, chiamando in causa in maniera del tutto incomprensibile anche FdI. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Nomine Anvur, la sinistra grida alla lottizzazione: ma i curriculum polverizzano le polemiche. Ecco i nomi selezionati

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