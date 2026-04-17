L' Anvur conclude la Valutazione della Qualità della Ricerca 2020-2024

L'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca ha ufficialmente terminato la quarta edizione della Valutazione della Qualità della Ricerca, relativa al periodo 2020-2024. La procedura ha coinvolto le università e gli enti di ricerca italiani, analizzando vari indicatori legati alla produzione scientifica e all’impatto delle attività di ricerca. La conclusione di questa valutazione rappresenta un momento importante nel monitoraggio delle performance del settore.

ROMA (ITALPRESS) – Si è conclusa la quarta Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) realizzata dall'ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca), riferita al quinquennio 2020-2024 e riguardante la valutazione dei risultati della produzione scientifica, delle attività di Valorizzazione delle conoscenze e dei progetti competitivi internazionali. Per la prima volta, inoltre, in via sperimentale e limitatamente agli enti di ricerca, si è proceduto anche alla valutazione delle Infrastrutture di ricerca. La valutazione della VQR è iniziata con la pubblicazione del Bando a ottobre 2023 e si è conclusa nel mese di marzo 2026, con la trasmissione dei risultati al MUR.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L'Anvur conclude la Valutazione della Qualità della Ricerca 2020-2024 Notizie correlate Il ministero promuove a pieni voti Unibo: “Valutazione massima nella qualità della didattica e della ricerca”Bologna, 17 marzo 2026 — L’Università di Bologna conquista il risultato più alto nel sistema nazionale di valutazione della qualità universitaria... Pubblicato Rapporto ACN-ANVUR – Stato della Ricerca sulla Cybersicurezza in ItaliaROMA (ITALPRESS) – ACN caratterizza la ricerca in cybersicurezza a partire dalla base di conoscenza condivisa definita nell'Agenda di Ricerca e... Una raccolta di contenuti L’Anvur conclude la Valutazione della Qualità della Ricerca 2020-2024ROMA (ITALPRESS) - Si è conclusa la quarta Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) realizzata dall'ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sist ... italpress.com Ca' Foscari è tra i migliori atenei per la ricerca secondo AnvurLa valutazione, pubblicata il 16 aprile, migliorerà la prossima assegnazione del Fondo di finanziamento ordinario all'ateneo veneziano ... veneziatoday.it