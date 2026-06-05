Durante la IX edizione del premio “Legalità e Merito” presso l’università LUISS, sono stati riconosciuti studenti e istituti scolastici che si sono distinti per impegno nel promuovere la legalità. La cerimonia ha coinvolto anche istituti penitenziari minorili, con l’obiettivo di valorizzare il merito e combattere i pregiudizi sociali. La premiazione ha evidenziato progetti e iniziative tese a favorire l’inclusione e la diffusione della cultura della giustizia tra i giovani.

Abbattere i pregiudizi, superare le barriere sociali e piantare i semi della giustizia dove sembra più difficile. Sono queste le direttrici che hanno guidato la IX edizione di ‘Legalità e Merito’, l’iniziativa nata da un’idea della professoressa Paola Severino e promossa dall’ Università Luiss Guido Carli. Il progetto ha visto la partecipazione di 33 istituti dislocati su tutto il territorio nazionale, unendo realtà diverse: 20 scuole superiori, 8 Istituti penali per minorenni (Ipm), 3 Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni, una Comunità Ministeriale e un Centro Diurno Polifunzionale. Il progetto e i premiati. Negli ultimi mesi, i giovani partecipanti hanno lavorato al fianco di 225 studenti della Luiss nel ruolo di ‘Ambasciatori della legalità’, supportati da un team di dottorandi e tutor. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Università, alla LUISS premiazione per IX edizione premio “Legalità e Merito” con scuole e IPM

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