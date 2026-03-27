Alla Normale la premiazione della quinta edizione del Premio Paola Bora
Venerdì 27 marzo alle 17:00 si svolge presso l'Aula Stemmi della Scuola Normale Superiore, in Piazza dei Cavalieri, la cerimonia di consegna della quinta edizione del Premio Paola Bora. La premiazione si tiene nella sede dell'istituto e vede la partecipazione di ospiti e premiati selezionati per questa edizione.
Venerdì 27 marzo alle ore 17:00, presso la Scuola Normale Superiore (Aula Stemmi), in Piazza dei Cavalieri si tiene la premiazione della quinta edizione del Premio ‘Paola Bora’.Ad aprire la giornata saranno i saluti istituzionali di:– Alessandro Schiesaro, Direttore della Scuola Normale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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