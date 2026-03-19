Grande successo per la IX edizione del Premio Giornalistico Internazionale ARGIL – Italian Excellence Award

Da lapresse.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 17 marzo 2026, nella Sala della..., si è tenuta con grande partecipazione la IX edizione del Premio Giornalistico Internazionale ARGIL – Italian Excellence Award. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi giornalisti e professionisti del settore, che hanno assistito alla cerimonia di consegna dei riconoscimenti. La serata ha riscosso ampio interesse tra gli addetti ai lavori e il pubblico presente.

Si è svolta con straordinario successo martedì 17 marzo 2026, nella prestigiosa Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, la IX edizione del Premio Giornalistico Internazionale ARGIL – Italian Excellence Award, confermandosi uno degli appuntamenti più autorevoli nel panorama nazionale dedicato al giornalismo e alle eccellenze italiane. La manifestazione ha registrato una partecipazione eccezionale, con sala gremita in ogni ordine di posti, a testimonianza dell’interesse e del prestigio che il Premio continua a rappresentare negli anni. A rendere ancora più significativa l’edizione 2026 è stata la presenza delle telecamere del TG2, che ha seguito l’evento, contribuendo a dare ulteriore visibilità ad un’iniziativa che celebra il talento italiano nel mondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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