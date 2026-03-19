Grande successo per la IX edizione del Premio Giornalistico Internazionale ARGIL – Italian Excellence Award

Martedì 17 marzo 2026, nella Sala della..., si è tenuta con grande partecipazione la IX edizione del Premio Giornalistico Internazionale ARGIL – Italian Excellence Award. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi giornalisti e professionisti del settore, che hanno assistito alla cerimonia di consegna dei riconoscimenti. La serata ha riscosso ampio interesse tra gli addetti ai lavori e il pubblico presente.

Si è svolta con straordinario successo martedì 17 marzo 2026, nella prestigiosa Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, la IX edizione del Premio Giornalistico Internazionale ARGIL – Italian Excellence Award, confermandosi uno degli appuntamenti più autorevoli nel panorama nazionale dedicato al giornalismo e alle eccellenze italiane. La manifestazione ha registrato una partecipazione eccezionale, con sala gremita in ogni ordine di posti, a testimonianza dell’interesse e del prestigio che il Premio continua a rappresentare negli anni. A rendere ancora più significativa l’edizione 2026 è stata la presenza delle telecamere del TG2, che ha seguito l’evento, contribuendo a dare ulteriore visibilità ad un’iniziativa che celebra il talento italiano nel mondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Grande successo per la IX edizione del Premio Giornalistico Internazionale ARGIL – Italian Excellence Award Articoli correlati Leggi anche: In Campidoglio la IX edizione del “Premio Giornalistico Internazionale ARGIL – Italian Excellence Award” Leggi anche: Premio giornalistico internazionale Argil - Italian Excellence Award Contenuti e approfondimenti su Premio Giornalistico Internazionale Temi più discussi: Premio ARGIL 2026: le eccellenze italiane in Campidoglio - Ordine Dei Giornalisti; Raccontami l’Umbria 2026, proclamati i vincitori del premio giornalistico internazionale; IX edizione del Premio Giornalistico ARGIL sull'eccellenza italiana; Premio Giornalistico Internazionale ARGIL 2026: riconoscimenti per Federico Faggin e Padre Benanti. Grande successo per la IX edizione del Premio Giornalistico Internazionale ARGIL – Italian Excellence AwardSi è svolta con straordinario successo martedì 17 marzo 2026, nella prestigiosa Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, la IX edizione del Premio ... lapresse.it IX edizione del Premio Giornalistico ARGIL sull'eccellenza italianaContribuisce a promuovere nel mondo talento, creatività e visione internazionale, attraverso il racconto dei giornalisti, nella sala della Protomoteca in Campidoglio ... rainews.it La Dott.ssa Annamaria Di Blasio è stata premiata in occasione della IX Edizione 2026 del Premio giornalistico internazionale Argil – Italian Excellence Award. Un premio volto a celebrare le eccellenze italiane che promuovono nel mondo talento, creatività e vi - facebook.com facebook PREMIO GIORNALISTICO INTERNAZIONALE ARGIL - ITALIAN EXCELLENCE AWARD l’iniziativa è promossa dal gruppo giornalisti gino falleri, dalla fondazione eurispes e da confimprese italia e organizzato e diretto da manuela biancospino. si terrà il 17 m x.com