Unipol ha scelto Palmero come nuovo lanciatore, sostituendo quello precedente. La squadra si prepara alla prossima partita contro Macerata. La formazione mantiene la stessa strategia e si affida alla nuova aggiunta per affrontare la sfida. La partita si svolgerà nelle prossime ore, con l’obiettivo di ottenere una vittoria importante. La squadra si presenta compatta e determinata, pronta a mettere in campo tutte le risorse disponibili.

Squadra che vince non si cambia, si è soliti dire. Siccome qualche partita, nel corso della stagione, l’ Unipol di Fabio Betto l’ha lasciata per strada, ecco un nuovo lanciatore. Si tratta di Diego Palmero, 22 anni, di origini venezuelane, ma di passaporto spagnolo. In sostanza è un comunitario, che non va a intaccare il monte-visti concesso alla Fortitudo e agli altri club di serie A Gold. Così il general manager, Daniele Frignani, è alla ricerca di un sudamericano (probabilmente) per potenziare ulteriormente un monte di lancio che pede Laurencio Marcial. "Problemi disciplinari", esce dal Gianni Falchi. L’ex Grosseto, pur elemento di talento, forse non si era integrato nel migliore dei modi con lo stile e l’approccio del mondo Fortitudo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Unipol, sul monte sale Palmero. E adesso la sfida con Macerata

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