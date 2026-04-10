Il campionato di baseball di serie A Gold è iniziato con il San Marino Baseball che affronta Macerata in due partite consecutive. La prima gara si svolge questa sera a Serravalle alle ore 19, mentre la seconda si disputerà domani nelle Marche, sempre alle 19. La squadra di casa, detentrice del titolo, torna in campo per la prima volta dopo la pausa.

Comincia il campionato e i campioni in carica del San Marino Baseball ospitano Macerata in un weekend che propone gara1 stasera a Serravalle (ore 19) e gara2 domani nelle Marche (sempre alle 19). In questa Serie A Gold che si propone di mettere in competizione le migliori, ecco subito un debutto ad alto grado di difficoltà per la truppa di Jairo Ramos. "Potrebbe essere una partita difficile, tirata – dichiara il nuovo manager dei sammarinesi –. Macerata è una buona squadra, sempre tra le più forti del nostro campionato. Un avvio complicato ma noi vogliamo cominciare nella maniera migliore possibile. Ho un gruppo di ragazzi che ha lavorato molto bene e che ha dimostrato di essere a buon punto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Baseball serie A Gold. San Marino, riparte l’avventura. Doppia sfida con Macerata

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