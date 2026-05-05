Il comitato locale ha annunciato di aver ottenuto garanzie da parte del Comune e della Provincia riguardo alla mancata realizzazione di una discarica nella zona di Macerata. Secondo le dichiarazioni dei rappresentanti del comitato, al momento non ci sono elementi che possano mettere in discussione questa posizione e si dichiarano soddisfatti di quanto ottenuto. La questione riguarda le decisioni sul territorio e le eventuali alternative all’installazione di una nuova discarica.

"Per quanto ci riguarda, noi siamo assolutamente tranquilli, al momento non abbiamo nulla da rilevare. Comune e Provincia di Macerata, che hanno detto di garantire anche per la Regione, hanno affermato che le aree di Botonto e Cervare non saranno mai sede di una discarica, come noi, sulla base di forti argomentazioni, avevamo chiesto". È sicuro e determinato l’avvocato Giovanni Vagni, presidente del comitato No discarica, creato dai residenti che vivono in quelle aree all’indomani della pubblicazione della graduatoria dei siti stilata dalla Politecnica delle Marche (in cui risultano al primo e al quinto posto). Anche le forze politiche cittadine, sottolineando come Macerata avesse già dato (con la vecchia discarica della Pieve), e richiamando un documento votato in consiglio comunale nel 2021, avevano espresso la loro netta contrarietà.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Adesso il comitato canta vittoria: "Garanzie da Comune e Provincia, a Macerata la discarica non si farà"

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