unilever inaugura un hub per le fragranze premium in india

Notizia in breve

Unilever ha aperto un nuovo centro dedicato alle fragranze premium a Mumbai, in India. La struttura si inserisce nelle strategie di espansione del gruppo nel settore delle fragranze di alta gamma. La sede si concentra sulla ricerca, sviluppo e produzione di profumi di fascia alta. L’inaugurazione rappresenta un investimento nelle capacità di innovazione e produzione del colosso britannico nel mercato indiano. La nuova struttura rafforza la presenza di Unilever nel segmento delle fragranze di lusso.