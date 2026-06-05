Unilever inaugura un hub per le fragranze premium in India
Unilever ha aperto un nuovo centro dedicato alle fragranze premium a Mumbai, in India. La struttura si inserisce nelle strategie di espansione del gruppo nel settore delle fragranze di alta gamma. La sede si concentra sulla ricerca, sviluppo e produzione di profumi di fascia alta. L’inaugurazione rappresenta un investimento nelle capacità di innovazione e produzione del colosso britannico nel mercato indiano. La nuova struttura rafforza la presenza di Unilever nel segmento delle fragranze di lusso.
Ulteriori novità in casa Unilever: ha inaugurato un nuovo hub per le fragranze a Mumbai, in India. Questa nuova apertura segna un passo strategico nelle capacità globali del colosso britannico. Il nuovo Fragrance House (UFH) si trova presso l’Indian Institute of Technology (IIT) Powai. Tra gli obiettivi quello di unire insight sui consumatori, scienza avanzata e intelligenza artificiale per sviluppare prodotti premium. Questo investimento rientra in un piano globale da 100 milioni di euro, che potenzierà le competenze interne nella creazione di fragranze e a supportare l’upgrade dei prodotti. Unilever lancia un nuovo hub per fragranze premium in India. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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