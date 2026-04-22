Il Politecnico di Torino inaugura l’hub istituzionale a Roma

Il Politecnico di Torino ha aperto un nuovo hub istituzionale a Roma, in via Cristoforo Colombo. La struttura è stata creata grazie a un accordo tra l’ateneo, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Sogesid S.p.A. Questa iniziativa mira a rafforzare i rapporti tra il mondo accademico e le istituzioni pubbliche, facilitando attività di collaborazione e di progettazione congiunta.

(Adnkronos) – Situato in via Cristoforo Colombo, lo spazio nasce da un'intesa tra il Politecnico di Torino, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e Sogesid S.p.A. L'obiettivo primario è fornire un supporto tecnico-scientifico costante alle amministrazioni pubbliche in ambiti critici quali le infrastrutture, l'innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale. La nuova sede segue il modello organizzativo dell'hub di Bruxelles, posizionando l'ateneo come un consulente tecnico per la governance pubblica. La struttura è concepita per facilitare l'integrazione di competenze avanzate nei processi regolatori, rendendo la ricerca tecnologica una risorsa immediatamente fruibile per lo sviluppo competitivo del Paese.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate La sfida di Politecnico e Niguarda: gli hub sanitari patrimonio permanente"L’obiettivo finale è trasformare l’investimento legato alla kermesse sportiva in un patrimonio permanente per il sistema sanitario regionale, e le... Politecnico di Torino. Al via il primo master sugli impianti a funeIl Politecnico di Torino lancia la prima edizione in Italia di un Master dedicato al comparto degli impianti a fune: un ponte tra innovazione e... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Torino Erasmus Destination of the Year 2026: il contributo del Politecnico all’attrattività internazionale della Città; Politecnico di Torino, saltano i test d'ingresso. Centinaia di studenti rimandati a casa per un guasto al sistema informatico; Biennale Tecnologia; Schermi bloccati e prove saltate: caos ai test d'ingresso al Politecnico di Torino. Inaugurato l'hub di Roma del Politecnico di TorinoIl Politecnico di Torino ha inaugurato oggi a Roma un nuovo hub istituzionale, realizzato in collaborazione con il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e Sogesid, società pubblica di i ... ansa.it Il Politecnico inaugura a Roma il nuovo hub istituzionaleL'opera realizzata in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e la società di ingegneria Sogesid ... torinoggi.it Biennale Tecnologia, 60.000 presenze alla manifestazione del Politecnico di Torino. Oltre 300 relatori da tutto il mondo per un totale complessivo di 120 incontri #ANSA - facebook.com facebook Politecnico e Città cercano spazi per il Distretto dell’innovazione #rassegnastampa #PoliTO via @rep_torino x.com