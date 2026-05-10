In India sono stati annunciati 10 miliardi di dollari per la costruzione di un nuovo hub strategico. La località scelta si trova vicino a un'area che potrebbe influenzare il controllo cinese sul petrolio. La posizione di Great Nicobar, l’isola interessata, rappresenta un elemento che potrebbe mettere in discussione le strategie di Pechino nella regione. Le decisioni riguardano anche questioni di sicurezza e influenza geopolitica.

? Domande chiave Come influenzerà questo hub il controllo del petrolio cinese?. Perché la posizione di Great Nicobar minaccia la strategia di Pechino?. Quali nuovi equilibri militari si creeranno nell'Indo-Pacifico?. Come cambierà il traffico mondiale dei container dopo questo investimento?.? In Breve Investimento da 10 miliardi per porto a Galathea Bay e aeroporto internazionale.. Controllo del 30-40% del traffico container mondiale nel Canale dei Sei Gradi.. Potenziamento base INS Baaz per pattugliamento e caccia moderni.. Rischi per l'80% del petrolio cinese transitante nello Stretto di Malacca.. L’India sta pianificando un massiccio investimento da 10 miliardi di dollari nell’arcipelago delle Andamane e Nicobare per trasformare l’isola di Great Nicobar in un polo strategico globale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - India: 10 miliardi per un hub strategico che sfida la Cina

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