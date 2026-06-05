Un militare delle forze di pace delle Nazioni Unite è stato ucciso e altri due sono rimasti feriti in un attacco a Ebel es Saqi nel sud del Libano. La rete di basi dell’Unifil si estende dalla costa di Tyre fino al confine con Israele. L’attacco non è stato rivendicato e le autorità locali stanno indagando sull’accaduto. L’operazione di mantenimento della pace coinvolge diverse postazioni strategiche nella regione.

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© Virgilio.it - Unifil in Libano, rete di basi dal litorale al confine: un casco blu ucciso, due feriti a Ebel es Saqi

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