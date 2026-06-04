Un soldato delle forze di pace dell'Unifil è stato ucciso questa mattina nel sud del Libano, dopo che la sua posizione vicino a Marjayoun è stata colpita da colpi di mortaio. Due altri membri del contingente sono rimasti feriti. L’Organizzazione delle Nazioni Unite ha confermato l’incidente tramite un messaggio pubblicato su X, senza fornire ulteriori dettagli.

L’Unifil conferma su X che un casco blu è morto «questa mattina presto a causa di ferite gravi riportate quando colpi di mortaio hanno colpito la sua posizione vicino Marjayoun nel Libano sudorientale. Due altri caschi blu, che hanno riportato anch’essi ferite, stanno ricevendo cure in un centro medico presso la base Unifil». Non ci sono italiani coinvolti La Farnesina esclude che ci siano italiani coinvolti nell’attacco con colpi di mortaio contro una base Unifil nel sud del Libano, dove è morto un casco blu e altri due sono rimasti feriti. L’incidente è avvenuto nel settore est dove non ci sono connazionali. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Medio Oriente, un casco blu ucciso e due feriti nel sud del Libano

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UNIFIL: UCCISO UN CASCO BLU. ONU APRE INDAGINE E CHIEDE SICUREZZA PER I CONTINGENTI

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