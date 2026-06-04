Un peacekeeper dell'Unifil serbo è morto oggi nel sud-est del Libano dopo essere stato colpito da colpi di mortaio che avevano ferito gravemente la sua postazione ieri sera. La morte è avvenuta questa mattina a causa delle ferite riportate. L'incidente si è verificato nei pressi di Marjayoun. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell'attacco o sugli autori. La situazione rimane sotto osservazione.

Un peacekeeper dell'Unifil è morto stamattina, giovedì 4 giugno, a causa delle gravi ferite riportate quando alcuni colpi di mortaio hanno colpito ieri sera la sua postazione nei pressi di Marjayoun, nel sud-est del Libano. Lo riferisce l'Unifil, aggiungendo che altri 2 caschi blu sono rimasti feriti e sono attualmente in cura presso una struttura medica all'interno della base dell'Unifil. "L'Unifil ha avviato un'indagine per accertare le circostanze esatte che hanno portato a questo tragico incidente", si legge in una nota della forza di interposizione Onu nel sud del Libano, che aggiunge la richiesta "alle autorità nazionali competenti di indagare sull'incidente, assicurare i responsabili alla giustizia e garantire la responsabilità penale". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Libano, ucciso un casco blu Unifil serbo: il giallo sulla morte

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UCCISO un casco blu serbo in LIBANO

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