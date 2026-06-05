L’UNICEF segnala che ogni giorno circa 2.000 bambini perdono la vita a causa dell’inquinamento ambientale. Nel frattempo, è stato confermato anche per il 2026 il concorso fotografico rivolto ai giovani di età tra 14 e 19 anni, intitolato “Uno scatto per il clima: ambiente e futuro visti da me”. L’iniziativa invita i partecipanti a esprimere con le immagini le proprie percezioni sul rapporto tra ambiente e futuro.

Attivo anche per il 2026 il concorso fotografico rivolto ai giovani fra i 14 e i 19 anni “Uno scatto per il clima: ambiente e futuro visti da me”. In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente (oggi), l’UNICEF Italia richiama l’attenzione sulle conseguenze dell’inquinamento atmosferico sul benessere di bambine, bambini e adolescenti e promuove alcuni consigli per proteggere la salute dei bambini. “Il legame tra crisi ambientale e tutela dei diritti dell’infanzia è sempre più evidente: ogni giorno nel mondo circa 2.000 bambini sotto i cinque anni muoiono per cause legate all’inquinamento atmosferico, pari al 15% dei decessi infantili globali 1. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - UNICEF: 2.000 bambini al giorno muoiono per l’inquinamento

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