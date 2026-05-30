UNICEF Libano | 77 bambini uccisi o feriti in una settimana 11 al giorno

Da puntomagazine.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In una settimana, in Libano, 77 bambini sono stati uccisi o feriti, con una media di circa 11 bambini colpiti ogni giorno, secondo quanto riferito dall’UNICEF.

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Secondo quanto riportato da UNICEF Libano, in sette giorni 77 bambini sarebbero stati uccisi o feriti nel Paese. L’organizzazione chiede la protezione dei minori e la fine delle ostilità.. In una sola settimana, 77 bambini sono stati uccisi o feriti in Libano. È il dato diffuso da UNICEF Libano attraverso il proprio profilo X, rilanciando un allarme che descrive con forza l’impatto del conflitto sui più piccoli: 11 bambini al giorno. La nota dell’organizzazione delle Nazioni Unite per l’infanzia è netta: i bambini non dovrebbero pagare il prezzo del conflitto e devono essere protetti in ogni momento. UNICEF Libano chiede inoltre che le ostilità finiscano, richiamando l’attenzione sulla necessità di tutelare i minori e la popolazione civile. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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Libano, un bambino ucciso ogni ora: linfanzia sotto le bombe.

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