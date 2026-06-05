Ungheria | voglia di stampa indipendente

In Ungheria, dopo sedici anni di controllo da parte del governo, si registra un cambiamento nel settore della stampa. Si segnala un crescente interesse verso pubblicazioni indipendenti e alternative. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle iniziative o sui nuovi sviluppi, ma si evidenzia una tendenza di apertura verso media non influenzati dal potere politico. La situazione sembra indicare una possibile svolta rispetto al passato stretto controllo governativo sulla stampa.

Dopo sedici anni di stampa asservita a Viktor Orbán sembra che le cose nel settore stiano cominciando a muoversi nel senso giusto. A dirlo sarebbero fonti ungheresi, tra esse diversi. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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