Dopo la partita tra Roma e Fiorentina, terminata con un risultato di 4-0, il centrocampista della Roma ha partecipato alla conferenza stampa post gara. Durante l'incontro con i giornalisti, ha dichiarato di essere felice che si voglia ripartire da lui, senza ulteriori commenti sulla partita o sulle sue prestazioni. La partita si è giocata nella giornata di oggi, e il risultato ha determinato la vittoria della squadra di casa.

Si è chiusa la gara tra Roma e Fiorentina, con Fagioli che si è espresso durante la conferenza stampa post partita. Queste le sue parole: “Io mi trovo bene a Firenze, questa stagione qui è stata difficile pensavamo di retrocedere. L’obiettivo delle ultime tre partite è migliorare e mi fa piacere che si voglia ripartire da me. Stasera non me la spiego, quando sbagli tanto con palla e senza palla contro una squadra così forte è inevitabile prendere gol. Non abbiamo reagito. Abbiamo giocato un pochino a inizio secondo tempo, ma ormai stavamo 3-0 era troppo tardi”. Ha poi continuato: “Non sono mai stato in una situazione del genere in classifica stando alla Juventus.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Fiorentina 4-0, Fagioli in conferenza stampa: “Mi fa piacere che si voglia ripartire da me”

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