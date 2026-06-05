Sabato 13 giugno alle 9 si svolgerà un’escursione guidata nel Pratomagno lungo i percorsi storici dei pastori, intitolata “Sulle vie della transumanza”. L’evento prevede una passeggiata che ripercorre le rotte tradizionali utilizzate dai pastori per spostarsi tra le aree di alpeggio e le pianure. La camminata si rivolge a chi vuole conoscere le vie storiche della transumanza e la cultura pastorale della zona.

Arezzo, 5 giugno 2026 – Un’escursione guidata in Pratomagno lu ngo gli storici cammini dei pastori. Sabato 13 giugno è in programma la camminata “ Sulle vie della transumanza” che, con partenza alle 9.00 dall’infopoint di Raggiolo, permetterà di vivere un’esperienza tra natura, storia e tradizioni per riscoprire una delle pratiche maggiormente identitarie del Casentino, andando a percorrere i sentieri montani utilizzati durante gli spostamenti stagionali delle greggi. L’evento, organizzato dalla cooperativa Oros, è motivato dalla volontà di valorizzare e tramandare la memoria della transumanza che, per secoli, ha profondamente caratterizzato la vita delle comunità alle pendici del Pratomagno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un’escursione guidata in Pratomagno lungo gli storici cammini dei pastori

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