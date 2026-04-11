In Basilicata, i percorsi storici sono al centro di un progetto volto a sostenere l’economia dei borghi. A Capaccio-Paestum, l’offerta turistica regionale si espande grazie alla partecipazione di enti pubblici e alla promozione del turismo lento. L’obiettivo è attirare visitatori interessati a scoprire il territorio attraverso esperienze all’aperto. La quarta edizione di Open – Outdoor Experiences vede coinvolti diversi attori locali per valorizzare le risorse naturali e culturali della zona.

A Capaccio-Paestum, l’offerta turistica della Basilicata si apre al mercato del turismo lento attraverso la partecipazione dell’Agenzia di Promozione Territoriale e del Parco Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane alla quarta edizione di Open – Outdoor Experiences. L’evento, dedicato alle attività all’aria aperta, prosegue fino a domenica 12 aprile, mettendo in vetrina la capacità della regione di trasformare i propri sentieri storici e i paesaggi naturali in motori di crescita per le zone più isolate. La strategia dei cammini per il rilancio delle aree interne. Il fulcro della proposta lucana risiede nella valorizzazione dei percorsi naturalistici e delle vie storiche, elementi che posizionano il territorio tra le destinazioni d’eccellenza cerca un contatto autentico con la natura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basilicata: i cammini storici rilanciano l’economia dei borghi

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