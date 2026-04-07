Siamo tutti transumanti | a Boca due giorni per riscoprire l' anima rurale tra cammini e storie di pastori

A Boca si sono svolti due giorni dedicati a riscoprire l’anima rurale attraverso cammini e storie di pastori. L’evento ha coinvolto persone che lavorano nel territorio, chi lo attraversa per piacere e chi ha la responsabilità di amministrarlo. L’obiettivo è stato mettere in evidenza le differenze tra queste diverse prospettive, creando un momento di confronto tra le esperienze di chi vive e gestisce il paesaggio.

Mettere a confronto chi vive il territorio per mestiere, chi lo attraversa per scelta e chi lo amministra per missione. È questo il cuore di "Siamo tutti transumanti. Incontro fra grandi camminatori", l'iniziativa che si terrà sabato 11 e domenica 12 aprile a Boca. L'evento segna il proseguimento di Transumè, il progetto nato nel 2025 con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo per valorizzare la transumanza tra i laghi d'Orta e Maggiore, dalla pianura novarese all'Ossola. Sabato 11 aprile, dalle 15,30 alle 17,30, la sala congressi del Comune di Boca ospiterà una riflessione comunitaria sul valore dell'attraversamento dei luoghi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it ‘Geo’ racconta l’anima rurale del Sannio: pastori, vignaioli e antiche tradizioni Tempo di lettura: 4 minutiUn territorio resiste, custodisce la memoria e nel contempo la innova. Leggi anche: L’abbraccio tra Aronte e Frigido. Un ’ponte’ tra due cammini, due città