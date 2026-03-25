Salute | Cardio hub al via laboratorio permanente per malattie cardio-cerebrovascolari

Oggi presso la sede di Daiichi Sankyo Italia a Roma è stato inaugurato Cardio Hub, un nuovo laboratorio dedicato alle malattie cardio-cerebrovascolari. Il progetto si propone di sviluppare idee e progetti innovativi rivolti alle persone affette da queste patologie. La struttura rappresenta un punto di riferimento permanente per la ricerca e l’innovazione in ambito medico-sanitario.

(Adnkronos) – Prende il via oggi, presso la sede di Daiichi Sankyo Italia a Roma, Cardio Hub, il nuovo laboratorio di idee, progetti e innovazione dedicato alle persone che convivono con malattie cardio-cerebrovascolari. Un percorso strutturato di confronto e co-progettazione che riunisce alcune tra le principali Associazioni di pazienti in ambito cardiovascolare e non solo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Cautano punta a diventare comune “Cardio-protetto”: al via il crowdfunding per 4 nuovi defibrillatori?L’iniziativa “Un Cuore per Cautano” intrapresa dall’attuale amministrazione, mira a installare nuovi dispositivi salvavita in tutto il territorio... Attività cardio per tornare in forma: i consigli per allenarsi in sicurezzaAvevi intenzione di iniziare la giornata con cinquanta addominali per depurare il tuo corpo? Metti via il tappetino da ginnastica.