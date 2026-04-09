Castiglion Fiorentino è sempre di più una cittadina cardio protetta

A Castiglion Fiorentino, la presenza di defibrillatori è aumentata grazie a donazioni e collaborazioni. Questa mattina, durante l’installazione di un nuovo apparecchio, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo ha ringraziato sia il circolo di Manciano che la Croce Rossa per aver contribuito alla donazione. Il dispositivo è stato posizionato all’interno di un istituto scolastico, contribuendo a rendere la cittadina più sicura in ambito di emergenze cardiache.

“Ringrazio sia il circolo di Manciano che la Croce Rossa per averci donato un nuovo defibrillatore”.Così la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Città di Castiglion Fiorentino”, Maria Silvia Corbelli, questa mattina durante l’installazione del nuovo defibrillatore posizionato nel. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it A Castiglion Fiorentino ‘un si dorme più: guerra santa pe’ sei centimetri de muretto!Angiolini ci ripensa? Nel centrodestra volano gli stracci e Beppe fa un passo indietro Ex ferrovia Arezzo–Fossato, un patrimonio da salvare… ma qui... Castiglion Fiorentino: meno umani più gatti, numeri a caso e il paese diventa un foglio excel impazzitoAncora numeri dal Comune, sempre col pallottoliere rotto Dopo i morti a raffica di gennaio, le paure senza fatti, i 14 decessi in 10 giorni diventati... Temi più discussi: Si rinnova il tradizionale e suggestivo rito delle processioni della Settimana Santa a Castiglion Fiorentino; Castiglion Fiorentino, 65 anni di attività commerciale per Graziella Busatti Nocentini; Gara di orienteering. La corsa nel centro di Castiglion Fiorentino; Castiglion Fiorentino ospite all’Accademia della Crusca. Anna Falchi ha scelto Castiglion Fiorentino per trascorrere la PasquaFine settimana in Valdichiana, visita anche a Cortona. E nei giorni scorsi nel paese del Cassero l'influencer Stanga ... corrierediarezzo.it Nuovo parco fotovoltaico, Brandi attacca: A Castiglion Fiorentino è partita la corsa senza regoleIl capogruppo di Rinascimento Castiglionese: La transizione ecologica è necessaria, ma va guidata con criteri chiari. Se manca una guida, non è sviluppo: è confusione ... arezzonotizie.it Castiglion Fiorentino si prepara a vivere uno dei momenti più attesi e amati dell’anno: torna l'evento della Primavera, un mese ricco di tradizione, emozioni, cultura e divertimento che coinvolgerà t - facebook.com facebook