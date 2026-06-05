Una rotatoria per Alessio Il ricordo del giovane morto lungo la Pian d’Assino
Una rotatoria è stata inaugurata lungo la Pian d’Assino in memoria di un giovane morto in un incidente stradale. La struttura si trova nel punto dove il ragazzo ha perso la vita e sarà un simbolo permanente. La decisione di realizzarla è stata presa per ricordare il ragazzo e rappresentare un punto di riferimento nel territorio. Nessun altro dettaglio è stato comunicato sui soggetti coinvolti o sui tempi dell’intervento.
Un segno tangibile, destinato a rimanere nel tempo, per ricordare un ragazzo che ha lasciato un’impronta profonda nella comunità eugubina. È stata inaugurata nei giorni scorsi la rotatoria di via Tifernate dedicata ad Alessio Gigli, il giovane centauro eugubino scomparso tragicamente nella notte tra il 26 e il 27 maggio 2023, a soli 25 anni, in un incidente stradale lungo la statale Pian d’Assino. La rinnovata rotatoria sorge in uno dei principali snodi viari della città e, vista dall’alto, anche nelle ore notturne, rivela un particolare carico di significato: al suo interno si distinguono infatti le iniziali di Alessio Gigli e il disegno... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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