Una rotatoria per Alessio Il ricordo del giovane morto lungo la Pian d’Assino

Notizia in breve

Una rotatoria è stata inaugurata lungo la Pian d’Assino in memoria di un giovane morto in un incidente stradale. La struttura si trova nel punto dove il ragazzo ha perso la vita e sarà un simbolo permanente. La decisione di realizzarla è stata presa per ricordare il ragazzo e rappresentare un punto di riferimento nel territorio. Nessun altro dettaglio è stato comunicato sui soggetti coinvolti o sui tempi dell’intervento.