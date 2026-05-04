Cosimo Cristina e il suo giornale | a Termini Imerese una mostra in ricordo del giovane giornalista ucciso dalla mafia

A Termini Imerese si terrà una mostra dedicata a un giovane giornalista ucciso dalla mafia 66 anni fa. L’evento si svolgerà martedì 5 maggio 2026 alle 11 presso l’Auditorium del Liceo scientifico “Nicolò Palmeri”, in piazza Giovanni Sansone, 12. La rassegna si intitola “Cosimo Cristina e il suo giornale: i mesi di Prospettive” ed espone materiali e documenti relativi alla vita e al lavoro del giornalista.

In memoria del giovane giornalista termitano ucciso dalla mafia 66 anni fa, si inaugura martedì 5 maggio 2026 alle ore 11 all’Auditorium del Liceo scientifico “Nicolò Palmeri,” in piazza Giovanni Sansone, 12 a Termini Imerese, la mostra “Cosimo Cristina e il suo giornale: i mesi di Prospettive.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Il racconto dell’omicidio di Mauro Rostagno, giornalista ucciso dalla mafia: “Non si sa chi gli ha sparato” Termini Imerese: il tesoro del Baldassare Romano entra nella rete sicilianaIl Museo Civico Baldassare Romano di Termini Imerese ha ufficialmente stretto un patto di collaborazione con la Rete dei Musei Comunali della... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Termini Imerese, in ricordo del giovane giornalista ucciso dalla mafia. Inaugurazione mostra: Cosimo Cristina e il suo giornale; Informare a rischio: la memoria dei giornalisti uccisi da mafia e terrorismo; Contro la mafia, con la penna: le storie di chi ha fatto della libertà di stampa una scelta di vita; Settimana della libertà di stampa, la seconda edizione dal 4 all'8 maggio a Palermo. Ecco il programma. Termini Imerese, in ricordo del giovane giornalista ucciso dalla mafia. Inaugurazione mostra: Cosimo Cristina e il suo giornaleIn memoria del giovane giornalista termitano ucciso dalla mafia 66 anni fa, si inaugura martedì 5 maggio 2026 alle ore 11 presso l’Auditorium del Liceo Scientifico Nicolò Palmeri, in piazza Giovanni ... esperonews.it 3 maggio. Giornata dedicata ai giornalisti uccisi. Il 5 maggio 1960, a Termini Imerese, scompare il giornalista Cosimo Cristina. Viene ritrovato cadavere due giorni dopo. Il suo delitto resta impunito e viene archiviato come “suicidio”. Era solo. E solo è rimasto. G - facebook.com facebook