Memorial Alessio Mustich | una settimana tra sport ricordo e solidarietà

A Latiano si sta preparando l’undicesima edizione del “Memorial Alessio Mustich”, che si svolgerà dal 27 aprile al 3 maggio 2026. La manifestazione durerà una settimana e prevede eventi dedicati allo sport, al ricordo e alla solidarietà. La settimana sarà caratterizzata da diverse iniziative volte a ricordare la figura di Alessio Mustich e a coinvolgere la comunità locale.

LATIANO - Tutto pronto per l’undicesimo “Memorial Alessio Mustich”. Dal 27 aprile al 3 maggio 2026 sarà in corso una settimana speciale all’insegna dello sport, del ricordo e della solidarietà. Un programma ricco di emozioni prevede tornei di calcio Under 17 e Under 14. Attività per Esordienti.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Telese, successo per il 1° Memorial “Francesco Bonelli”: gioco e solidarietà nel segno del ricordoSi è conclusa con un bilancio straordinario, sia in termini di partecipazione che di intensità emotiva, la prima edizione del Memorial Francesco... Grande successo per il 21° Memorial “Filippo Gibboni”: sport, emozione e ricordoUna giornata all’insegna dello sport, della condivisione e soprattutto del ricordo.